Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления

Об этом сообщает KEPR-TV.

В понедельник, 26 августа в полицию Кенневика позвонил Уильям Келли (William Kelley) и рассказал об исчезновении красного пикапа, который он оставил на улице. Как выяснилось, мужчина забыл ключи зажигания на заднем сиденье. Их заметил прохожий, сел в машину и уехал.

Изучая запись камеры видеонаблюдения, полицейские обнаружили, что Келли участвовал в случившемся поблизости ограблении. Именно в этом заключалась причина, по которой он оставил автомобиль без присмотра.

Келли арестовали и обвинили в незаконном проникновении в помещение. Ни пикап, ни его угонщика пока не нашли.