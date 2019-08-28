Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления

Среда, 28 Август 2019 Мир Мир

Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления

В американском городе Кенневик, штат Вашингтон, у грабителя угнали автомобиль, пока он совершал преступление.

Об этом сообщает KEPR-TV.

В понедельник, 26 августа в полицию Кенневика позвонил Уильям Келли (William Kelley) и рассказал об исчезновении красного пикапа, который он оставил на улице. Как выяснилось, мужчина забыл ключи зажигания на заднем сиденье. Их заметил прохожий, сел в машину и уехал.

Изучая запись камеры видеонаблюдения, полицейские обнаружили, что Келли участвовал в случившемся поблизости ограблении. Именно в этом заключалась причина, по которой он оставил автомобиль без присмотра.

Келли арестовали и обвинили в незаконном проникновении в помещение. Ни пикап, ни его угонщика пока не нашли.

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