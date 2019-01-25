Автор «50 оттенков серого» напишет еще один эротический роман

Книга получила название «Мистер». Действие в романе происходит в 2019 году в Лондоне. Герой «Мистера» — богатый и привлекательный аристократ Максим Тревельян. Он получает большое наследство и принимается вести дела семьи, однако затем встречает таинственную незнакомку Алессию Демачи, в которую влюбляется. Прошлое Алессии при этом окутано тайной.

Отмечается, что «Мистер» поступит в продажу 16 апреля.

Э.Л. Джеймс прославилась в 2011 году, написав скандальный эротический роман «Пятьдесят оттенков серого». Книга, содержащая сцены откровенного сексуального характера, быстро стала бестселлером в США и Великобритании. Позже писательница выпустила продолжение — «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Трилогия была экранизирована.