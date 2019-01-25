Автор «50 оттенков серого» напишет еще один эротический роман

Пятница, 25 Январь 2019 Мир Мир

Автор «50 оттенков серого» напишет еще один эротический роман

Создательница «Пятьдесят оттенков серого» Эрика Леонард, более известная по псевдониму Э.Л. Джеймс, анонсировала новый эротический роман.

Книга получила название «Мистер». Действие в романе происходит в 2019 году в Лондоне. Герой «Мистера» — богатый и привлекательный аристократ Максим Тревельян. Он получает большое наследство и принимается вести дела семьи, однако затем встречает таинственную незнакомку Алессию Демачи, в которую влюбляется. Прошлое Алессии при этом окутано тайной.

Отмечается, что «Мистер» поступит в продажу 16 апреля.

Э.Л. Джеймс прославилась в 2011 году, написав скандальный эротический роман «Пятьдесят оттенков серого». Книга, содержащая сцены откровенного сексуального характера, быстро стала бестселлером в США и Великобритании. Позже писательница выпустила продолжение — «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Трилогия была экранизирована.

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