Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us

Одним из шоураннеров выступит Крэйг Мэйзин, создатель сериала «Чернобыль», передает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что вместе с Мэйзиным над сериалом будет работать Нил Дракманн, сценарист и креативный директор видеоигры. Он выступит исполнительным продюсером и будет ответственен за написание сценария шоу. Проект станет первым телесериалом Sony Pictures Television.

Приключенческий боевик The Last of Us вышел в 2013 году для консоли PlayStation 3. Сюжет вращается вокруг контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, которые пытаются выбраться из опасной карантинной зоны в постапокалиптическом мире на территории бывших США через 20 лет после пандемии, вызванной мутировавшим грибком. В январе агрегатор рецензий Metacritic признал The Last of Us лучшей игрой десятилетия.

Сериал Мэйзина «Чернобыль» стал одним из лучших сериалов 2019 года по версии многих профильных изданий и занял второе место в списке самых обсуждаемых в России фильмов и сериалов.