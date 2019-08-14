Автор хита Moto Moto умер в 33 года

Среда, 14 Август 2019 Мир Мир

Автор хита Moto Moto умер в 33 года

Умер музыкант Анж Дидье Хуон, выступавший под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana.

Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

В ночь на понедельник, 12 августа, исполнитель попал в смертельное ДТП в городе Абиджан (Кот-д'Ивуар) — он врезался в автомобиль на своем мотоцикле. Находящийся без сознания артист был доставлен в реанимацию, однако врачам не удалось спасти его. Ему было 33 года.

Анж Дидье Хуон родился 26 января 1986 года. Он работал диджеем, певцом и являлся одним из ярчайших представителей купе-декале — нового направления танцевальной музыки, зародившегося в Кот-д'Ивуаре.

DJ Arafat считается одним из самых популярных африканских артистов во франкоговорящих странах. Его клип на песню Moto Moto, опубликованный на YouTube, за сутки набрал более миллиона просмотров. За свою карьеру артист выпустил 11 студийных альбомов.

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