Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Мир Мир

Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе

Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе.

Об этом его супруга Эйприл сообщила в Instagram.

Авария произошла в штате Южная Каролина. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

ЛаШону Дэниелсу был 41 год. Он выступил автором и соавтором песен, исполненных такими артистами, как Майкл Джексон (You Rock My World), Уитни Хьюстон (It’s Not Right But It’s Okay), Бейонсе и Леди Гага (Telephone).

Дэниелс также сотрудничал с группой Destiny's Child — в частности, Дэниелс выступил автором их хита Say My Name, за который в 2001 году получил музыкальную премию «Грэмми».

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