Автосалон во Франкфурте закрыли

С 2021 года автосалон, до последнего времени известный, как Франкфуртский, будет проходить в другом немецком городе.

Свои концепции выставки в VDA представили семь городов, в том числе Ганновер, Кёльн и Штутгарт. А также Франкфурт. Но в итоге в своеобразный финал прошли Берлин, Гамбург и Мюнхен - куда переедет автосалон объявят в ближайшие несколько недель.

Автовыставка IAA является одной из старейших в мире - впервые она прошла в Берлине в 1897 году. В Франкфурт-на-Майне она переехала после Второй мировой войны в 1951 году и с тех пор стала прочно ассоциироваться с этим немецким городом.

Автошоу, которое проходило в международном выставочном комплексе Messe Frankfurt, даже называть стали "франкфуртским автосалоном", пишет euromag.ru.

Отметим, что с 1992 года коммерческую технику стали показывать в Ганновере. Но именно во Франкфурте был представлен будущий Volkswagen Beetle. Также именно здесь прошли премьеры таких моделей, как Audi Q7, Porsche Cayman и Panamera, BMW X6, BMW i3 и i8, Mercedes-Benz SLS AMG, Subaru Legacy и Outback, Lamborghini Reventon и многих других.

В VDA поблагодарили город и Messe Frankfurt за почти 70-летнее сотрудничество. И отметили, что решение о смене прописки далось не легко.