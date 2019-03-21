Азартный игрок продал сына из-за долгов

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Безработный мужчина увлекался азартными играми в интернете и задолжал больше 60 тысяч юаней (587 тысяч рублей). Чтобы вернуть деньги, он предложил ребенка незнакомой семейной паре, искавшей детей для усыновления и готовой платить. Ему удалось убедить их, что он остался без средств на воспитание сына после развода с женой и смерти родителей. Они согласились взять мальчика.

В начале ноябре 2018 года мужчина отвез ребенка покупателям, которые жили в другой провинции в 1,8 тысячи километров от Гуйяна. Чтобы успокоить жену, он соврал ей, что сын гостит у бабушки. Всякий раз, когда она спрашивала о возвращении мальчика, мужчина придумывал новые отговорки.

Через три месяца жена заподозрила обман, проверила телефон мужа и увидела переписку с покупателями. В тот же день она съездила к свекрови и узнала, что та давно не видела мальчика. Муж куда-то пропал, поэтому женщина обратилась в полицию.

Ребенка нашли и вернули матери лишь 14 марта. К тому времени правоохранительные органы успели задержать его отца, который скрывался в гостинице в Гуйяне. Его подозревают в торговле людьми.