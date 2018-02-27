Бабушка-блогер выступила против стеснительности

Вторник, 27 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бабушка-блогер выступила против стеснительности

68-летняя Сюзи Грант из Великобритании завела аккаунт в социальной сети Instagram, посвященный моде и стилю.

Грант запустила блог под названием «Альтернативное Старение», чтобы вдохновить людей преклонного возраста вести активную жизнь. По словам блогера, в 50 лет она почувствовала себя «забытой обществом», но отказалась с этим мириться. На страницах в социальных сетях британка стала делиться фотографиями своих ярких нарядов, рассказами о путешествиях, модными советами и рецептами здорового питания. На сегодняшний день у Сюзи Грант 11,5 тысяч подписчиков в Instagram и более 6,5 тысяч в Facebook.

«Я больше не чувствую себя «невидимкой», которой была в 50, и вы тоже не должны. Я хочу поделиться всем, чему научилась за эти годы, чтобы вы так же, как и я, могли наслаждаться каждым днем!», - написала Грант в своем блоге.

В молодости Сюзи работала репортером на радио и телевидении. По ее словам, в те годы она злоупотребляла алкоголем и очень много курила. Но когда ее мать умерла от сердечного приступа в 63 года, женщина решила кардинально изменить свою жизнь. Грант закончила курсы диетологов и выпустила три книги, где поделилась собственными секретами полноценной жизни.

В марте 2016 года 60-летняя американская модель французского происхождения Ясмина Росси (Yasmina Rossi) приняла участие в рекламной кампании The Land of Women x The Dreslyn и представила новую коллекцию пляжной одежды. Для фотосессии ей подобрали классический купальник белого цвета, на модели практически нет макияжа.

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