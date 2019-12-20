Багажная полка рухнула на пассажиров самолета

Пятница, 20 Декабрь 2019 Мир Мир

Багажная полка рухнула на пассажиров самолета

Багажная полка рухнула на пассажиров самолета, летевшего из бразильского города Гуарульюс во Франкфурт.

Об этом сообщает местный портал Aero In.

По информации издания, инцидент произошел на борту Airbus A350 бразильской авиакомпании Latam Airlines ночью 14 декабря, однако информация о нем появилась только сейчас. Как видно на снимках, предоставленных очевидцами, отвалившаяся полка лежит на красных пассажирских креслах, в то время как бортпроводники и сотрудники наземной службы пытаются решить проблему.

В официальном комментарии авиакомпании говорится, что багажная полка рухнула на пассажиров сразу после посадки во Франкфурте. Отмечается, что никто из путешественников серьезно не пострадал, и всем была оказана необходимая помощь.

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