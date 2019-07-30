Бал Красного Креста прошел в Монако

Организация Красного Креста была основана князем Луи II в 1948 году. Сегодня Общество Красного Креста продолжает вести активную деятельность по всему миру.

Главной темой в оформлении зала стал океан, пишет euromag.ru.

Команда Monte-Carlo Société des Bains de Mer украсила пространство волнами из 25 000 цветов, а главным цветом вечера стал коралловый – так организаторы хотели обратить внимание на сохранение и рациональное использование морских ресурсов