Бал Красного Креста прошел в Монако

Вторник, 30 Июль 2019 Мир Мир

Бал Красного Креста прошел в Монако

Одно из главных событий в Монако – бал Красного Креста – состоялся в зале Salle des Etoiles выставочного центра Monte-Carlo Sporting Club.

Организация Красного Креста была основана князем Луи II в 1948 году. Сегодня Общество Красного Креста продолжает вести активную деятельность по всему миру.

Главной темой в оформлении зала стал океан, пишет euromag.ru.

Команда Monte-Carlo Société des Bains de Mer украсила пространство волнами из 25 000 цветов, а главным цветом вечера стал коралловый – так организаторы хотели обратить внимание на сохранение и рациональное использование морских ресурсов

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