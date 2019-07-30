Бал Красного Креста прошел в Монако
Одно из главных событий в Монако – бал Красного Креста – состоялся в зале Salle des Etoiles выставочного центра Monte-Carlo Sporting Club.
Организация Красного Креста была основана князем Луи II в 1948 году. Сегодня Общество Красного Креста продолжает вести активную деятельность по всему миру.
Главной темой в оформлении зала стал океан, пишет euromag.ru.
Команда Monte-Carlo Société des Bains de Mer украсила пространство волнами из 25 000 цветов, а главным цветом вечера стал коралловый – так организаторы хотели обратить внимание на сохранение и рациональное использование морских ресурсов