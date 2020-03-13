Банк Англии понизил базовую ставку из-за вируса

Пятница, 13 Март 2020 Мир Мир

Банк Англии понизил базовую ставку из-за вируса

Банк Англии снизил процентную ставку из-за коронавируса на 50 базовых пунктов с 0,75% годовых.

Теперь она составляет 0,25%, сообщается на сайте регулятора в среду, 11 марта.

«Мы используем свое влияние, чтобы поддерживать инфляцию на низком и стабильном уровне», — отметили в банке.

Накануне в Великобритании от новой инфекции скончался шестой пациент. 80-летний мужчина не выезжал из страны в последние месяцы. Власти устанавливают круг лиц, которые контактировали с умершим, пишет euromag.ru.

По состоянию на 10 марта вирусом SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве инфицированы 373 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. В настоящее время вирус распространился в более чем 100 странах.

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