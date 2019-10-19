Банковскую карту из чистого золота выпустили в Британии

Суббота, 19 Октябрь 2019 Мир Мир

Банковскую карту из чистого золота выпустили в Британии

Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании выпустил первую банковскую (дебетовую) платежную карту из чистого золота для клиентов, которые "ценят предметы роскоши".

Обладателем такого платежного инструмента, изготовленного из 18-каратного драгоценного металла, могут стать все желающие, способные заплатить 23 тыс. долларов. За индивидуальный дизайн придется заплатить еще больше, сообщает euromag.ru.

Имя и подпись владельца карты, разработанной совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial, будут выгравированы. С ее обладателя не взимаются комиссионные за операции по текущему счету, а также обмен валюты. В пакете льгот и бесплатные услуги консьержа во время путешествий.

По словам исполнительного директора The Royal Mint Энн Джессоп, "выпуск такой карты из чистого золота связан с растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платежные средства", сочетающие проверенное временем мастерство изготовления и новейшие технологии.

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