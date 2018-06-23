Барак Обама надумал вернуться в политику

Суббота, 23 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Барак Обама надумал вернуться в политику

Бывший президент США может вернуться в политику и вновь выступить за Демократическую партию на следующих президентских выборах в 2020 году.

Отмечается, что в последние несколько месяцев бывший хозяин Белого дома провел встречи с девятью высокопоставленными представителями Демократической партии, в том числе с мэрами Нью-Орлеана, Лос-Анджелеса и Саут-Бенда, а также с одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году Берни Сандерсом.

Переговоры с каждым из политиков продолжались более часа.

По сведениям издания, политическую активность Обамы уже заметили в Конгрессе, отмечает Politico. Бывший глава государства пока никак не прокомментировал ситуацию.

Источники сообщили изданию, что на собраниях Обама давал советы, наставления, делился своими мыслями о кампании, а также рассуждал о будущем партии.

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