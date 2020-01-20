Бастующие во Франции заблокировали порты

Акция прошла по призыву профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ).

Как сообщает AFP, в Гавре, одном из крупнейших портов Франции, ни один корабль не смог ни выйти в море, ни зайти в порт.

В Сен-Назере докеры заблокировали все терминалы. Местный представитель ВКТ сообщил, что во вторник в порту бастуют 100% докеров, пишет euromag.ru.

В Марселе также были перекрыты все, за исключением одного, портовые терминалы. Единственный оставшийся открытым терминал позволил во вторник утром выход в море круизным лайнерам. Кроме того, бастующие докеры в Марселе заблокировали въезд в порт для грузовиков.

Французские федерации грузоперевозчиков выпустили общее коммюнике, в котором призвали власти способствовать «разблокировке портов» и принять «конкретные меры поддержки» в связи с убытками, которые они несут из-за забастовки.

Представители OTRE, организации, объединяющей предприятия малого и среднего бизнеса в сфере грузового транспорта, попросили о встрече с премьер-министром в связи с ситуацией. «Правительство не может бездействовать перед лицом саботирования портовой экономики вообще и грузового транспорта в частности», — заявили в организации.

Кроме того, во вторник противники пенсионной реформы перекрыли въезд на крупнейший в парижском регионе мусоросжигательный завод в Иври-сюр-Сен.

Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с 5 декабря. В четверг, 9 января, в стране прошла четвертая по счету общенациональная акция протеста. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 452 000 до 1,2 млн человек.