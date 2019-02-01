Бельгия объявила месяц трезвости

Для того, чтобы стать участником акции, желающим предложено пройти соответствующую регистрацию на сайте фонда борьбы с раковыми заболеваниями, выступающем организатором акции.

Как отметили в фонде, в 2018 году в аналогичной акции участвовали около 18% жителей королевства (общая численность населения страны немногим более 11,3 миллиона человек). 77% из участников прошлогоднего месячника трезвости заявили, что в течение февраля не выпили ни одной капли алкогольных напитков, а 83% назвали этот опыт позитивным.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Бельгии отмечен самый высокий среди стран Западной Европы показатель потребления алкогольных напитков — 12,6 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет. По информации телерадиокомпании RTBF, алкогольные напитки потребляют восемь из десяти жителей Бельгии, при этом каждый второй не ограничивается 10 бокалами в неделю.

По оценкам специалистов, не менее 10% жителей Бельгии потребляют алкоголь в избыточном количестве. При этом лишь 12% жителей королевства, испытывающих проблемы с алкоголем, обращаются к врачам и получают надлежащую медицинскую помощь, пишет euromag.ru.

Статистика свидетельствует, что бельгийские женщины в среднем ежедневно выпивают более двух бокалов алкоголя, мужчины — более трех. Каждый третий представитель сильного пола в возрасте более 55 лет употребляет алкоголь каждый день и в избыточных дозах. Чрезмерное увлечение спиртными напитками является причиной ежегодной преждевременной смертности 6% жителей Бельгии, отмечала ранее газета Derniere heure.

По данным Европейской ассоциации борьбы с алкоголизмом, около 23 миллионов граждан Евросоюза — около 5% населения — страдают алкогольной зависимостью, отмечает РИА Новости.

Европарламент в 2014 году принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию разработать новую стратегию борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя на 2016-2022 годы. Предыдущая алкогольная стратегия, реализация которой завершилась в 2013 году, не смогла устранить в европейском обществе проблемы, связанные с алкоголем.

По данным европейских СМИ, в ЕС от злоупотребления алкоголем ежегодно умирают до 200 тысяч человек. Одна из четырех смертей среди мужчин 15-29 лет и одна из десяти среди женщин этого же возраста происходит по причине чрезмерного потребления алкогольных напитков. Среди стран ЕС самая высокая смертность по этому показателю регистрировалась в Эстонии.