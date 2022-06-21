Бельгия вернула родным Патриса Лумумбы его золотой зуб

Лумумба стал первым премьер-министром Демократической Республики Конго. В разгар холодной войны он был сторонником социализма, чем и вызвал неприятие Запада.

Вашингтон и Брюссель инициировали госпереворот, а затем и вовсе жестоко расправились с политиком. Лумумба жестоко убили в 1961 году. Обстоятельства гибели национального героя Конго потрясают: его застрелили, после чего его тело было расчленено и помещено в кислоту.

Бельгийский комиссар полиции Жерар Соэт взял себе в качестве трофея два зуба и два пальца Патриса Лумумбы. До наших дней сохранился лишь зуб с золотой коронкой.

В 2016 году потомки Лумумбы потребовали вернуть реликвию на родину, что и произошло сегодня во время церемонии в брюссельском дворце Эгмонт.



