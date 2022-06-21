Бельгия вернула родным Патриса Лумумбы его золотой зуб

Вторник, 21 Июнь 2022 Мир Мир

Бельгия вернула родным Патриса Лумумбы его золотой зуб

Семье Патриса Лумумбы вернули единственное, что осталось от героя Конго.

Лумумба стал первым премьер-министром Демократической Республики Конго. В разгар холодной войны он был сторонником социализма, чем и вызвал неприятие Запада.

Вашингтон и Брюссель инициировали госпереворот, а затем и вовсе жестоко расправились с политиком. Лумумба жестоко убили в 1961 году. Обстоятельства гибели национального героя Конго потрясают: его застрелили, после чего его тело было расчленено и помещено в кислоту.

Бельгийский комиссар полиции Жерар Соэт взял себе в качестве трофея два зуба и два пальца Патриса Лумумбы. До наших дней сохранился лишь зуб с золотой коронкой.

В 2016 году потомки Лумумбы потребовали вернуть реликвию на родину, что и произошло сегодня во время церемонии в брюссельском дворце Эгмонт.

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