Бельгия ввела карантин

Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения. Об этом заявила на пресс-конференции в четверг премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности. Закрывается практически все, в полном объеме в стране будет работать только транспорт, медицинские учреждения, магазины, экстренные службы, пишет euromag.ru.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС.

«Бельгия перешла на федеральный уровень кризисного управления. Вводится общегосударственный карантин - отмена всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, фольклорных, независимо от того, являются ли они частными или публичными, вне зависимости от их численности, - заявила она. - Будут закрыты рестораны, кафе и дискотеки, культурные и учебные заведения, всем компаниям "рекомендовано перевести персонал на работу на дому". Учащиеся средних и высших учебных заведений переводятся на дистанционное обучение. Новые меры "вступают в силу в полночь с пятницы на субботу и будут действовать до 3 апреля».

Премьер отметила, что школы «должны постараться организовать» прием детей для тех семей, где в течение дня за ними могут присматривать днем только пожилые люди, входящие в основную группу риска по коронавирусу.

В больницах введен в действие план подготовки к экстренной эпидемиологической ситуации. Медучреждения получили указание начать освобождение мест - отложить все несрочные госпитализации и операции, выписывать пациентов, которые могут завершить лечение на дому. Утвержден список из примерно 100 больниц, которые будут специализироваться на приеме и лечении зараженных коронавирусом. Больницы также будут в лимитированном режиме снабжаться медицинскими масками и другими санитарными средствами, которые исчезли из свободной продажи еще в начале февраля.

Общее число зараженных в Бельгии в четверг выросло на 85 и достигло 399, три человека умерли.