Бэнкси нарисовал новое граффити

Среда, 12 Июнь 2019 Мир Мир

Бэнкси нарисовал новое граффити

Бэнкси нарисовал новое граффити на арке лондонского аэропорта.

Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси показал свое новое граффити, нарисованное на закрытом проходе из лондонского аэропорта Хитроу в зону таможенного контроля пассажиров, прибывающих из Евросоюза.

Он выложил снимок работы в своем Instagram-аккаунте.

В центре граффити Бэнкси написал слова KEEP OUT («Не пускать»), однако буква T нарисована краской более бледного оттенка. В нижней части композиции изображена крыса, укравшая букву T и разбивающая ей, как киркой, замок. Под снимком граффити Бэнкси подписал: «Арка из аэропорта Хитроу спасена».

Как сообщает информационный портал Hypebeast, работа представлена на 251-й Летней выставке в Королевской академии художеств.

Это не первая работа художника, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). В прошлом году на Летней выставке в Королевской академии художеств он представил работу Vote to Love («Голосуй за любовь»). На ней был изображен воздушный шарик в виде сердца, заклеенный пластырем в нескольких местах, закрывающий часть надписи Vote Leave — призыва голосовать за выход из Евросоюза на референдуме.

В мае 2017 года Бэнкси нарисовал на фасаде здания в британском городе Дувр флаг Евросоюза, одну из звезд которого закрашивал маляр.

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