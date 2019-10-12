Бэнкси открыл в Лондоне магазин
Уличный художник Бэнкси открыл собственный магазин в Лондоне и объявил о запуске бренда.
По словам художника, шоурум под названием «Валовый внутренний продукт» (Gross Domestic Product) по сути – выставочный зал. Двери его закрыты, а все товары можно купить в онлайн-магазине.
Открытие магазина – вынужденная мера. Недавно компания, которая выпускает поздравительные открытки, решила продавать часть продукции под лейблом Banksy. Сам художник не использует свой товарный знак – значит, его вправе передать другим лицам. Магазин защищает права Бэнкси на использование своего имени, пишет euromag.ru.