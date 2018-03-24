Bentley заставит сдавать отпечатки пальцев

Как сообщается в пресс-релизе британского автопроизводителя, в центральную консоль вмонтирован отсек для хранения особо ценных вещей, доступ к которому можно получить только с помощью биометрических данных.

Для этого в крышку отсека вмонтирован емкостный сканер, который считывает отпечатки пальцев. За разработку сейфа и его интеграцию в автомобиль отвечало ателье Muliner - подразделение Bentley, которое специализируется на выполнении индивидуальных заказов и выпуску особых версий машин марки.

«Емкостный датчик отпечатков пальцев аналогичен сенсору, который используется в смартфонах, при этом в памяти нашей системы можно сохранить несколько отпечатков, например, отпечатки пальцев членов вашей семьи и друзей», - рассказал о новой опции руководитель технического отдела Mulliner Удей Сенапати. По замыслу создателей, отсек со сканером - идеальный вариант для хранения вещей во время пляжного отдыха, катания на горных лыжах или использования валет-паркинга.