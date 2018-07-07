«Беременность» американки оказалась 20-килограммовой кистой

30-летняя Кайла Ран (Kayla Rahn) около года жаловалась на избыточный вес и боли. Врачи, к которым она обращалась, рекомендовали ей похудеть. Женщина пыталась последовать их совету, но ничего не помогало. «Я реально выглядела как беременная на девятом месяце», - рассказывает Ран. По ее словам, однажды кто-то решил, что у нее родится двойня.

Истинная причина ее проблем выяснилась после анализов, которые она сделала в мае. У Ран нашли муцинозную цистаденому - доброкачественную опухоль яичника. Женщину прооперировали и удалили новообразование, весившее более 20 килограммов. Гинеколог Грегори Джонс, участвовавший в операции, заявил, что это одна из самых больших кист, которые он когда-либо видел.

В феврале сообщалось, что у 57-летней жительницы Пуэрто-Рико удалили опухоль яичников, которая весила 34 килограмма и занимала 80 процентов ее брюшной полости.