«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой

Как сообщает издание The Mirror, врачи уверяли ее, что она беременна.

Кили Фавелл (Keely Favell) заметила, что постепенно набирает вес, еще в 2014 году. Тогда она не придала этому значения, так как считала себя склонной к полноте. Девушка начала заниматься спортом и перешла на здоровое питание, но живот продолжал расти. «Он рос так медленно, что я была уверена, что просто набираю вес», — объяснила Фавелл.

По мере увеличения живота она начала подозревать, что ждет ребенка, но три теста на беременность показали отрицательный результат. Вскоре Фавелл потеряла сознание на работе и обратилась к терапевту. Тот заявил ей, что обморок — побочный эффект от стресса и таблеток для лечения угрей, которые она к тому моменту не принимала уже полгода. Неудовлетворенная объяснением Фавелл спросила, связано ли это как-то с ее животом.

Врач заподозрил у девушки беременность и несколько раз заставил сдать анализ крови. Когда все они оказались отрицательными, доктор направил Фавелл на ультразвуковое исследование, во время которого врачи обнаружили в животе британки огромную кисту яичника.

Операция по удалению новообразования заняла больше пяти часов. Врачи извлекли из организма Фавелл 26-килограммовую кисту, которую девушка шутливо прозвала мистером Уиппи (Mr Whippy). С ее удалением вес девушки уменьшился на треть. Также ей вырезали правый яичник, но врачи уверяют, что это не должно уменьшить шансы девушки на то, чтобы стать матерью.

«Я сбилась со счета, сколько простых повседневных вещей были для меня сложными: мне с трудом удавалось водить автомобиль или подниматься по лестнице. Я могла носить только одежду для будущих матерей. Удаление кисты вернуло мне жизнь», — призналась девушка. Единственное, что ее расстраивает — растяжки и шрам на животе.