Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире

Понедельник, 20 Январь 2020 Мир Мир

Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире

Журнал Forbes признал французского бизнесмена Бернара Арно самым богатым человеком мира.

Предприниматель, возглавляющий холдинг LVMH, сместил на вторую строчку рейтинга главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Арно оценили в 117 миллиардов долларов.

Бернар Арно стал самым богатым человеком мира после того, как в пятницу акции LVMH подорожали на 0,7%. В результате состояние бизнесмена увеличилось почти на два миллиарда долларов. В ноябре оно оценивалось в 103 миллиарда, пишет euromag.ru.

70-летний Бернар Арно владеет рядом ведущих люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton, Hennessy и Christian Dior. В ноябре Forbes назвал его «миллиардером, работающим 24 часа в сутки».

«Его называют человеком, не принимающим слова нет и не желающим проигрывать», — писал журнал.

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