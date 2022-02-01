Бесплатный напиток гостям без телефона

Вторник, 01 Февраль 2022 Мир

Бесплатный напиток гостям без телефона

Ресторан во Франции начал предлагать бесплатный напиток гостям, которые не «сидят» в телефоне.

Ресторан в городе Альби (Франция) начал наливать бесплатные напитки гостям, которые продержались без телефона все время трапезы.

Чтобы получить бесплатный кофе или дижестив, посетитель должен положить свой телефон в специальную корзиночку, за которой будут наблюдать сотрудники ресторана. Прикасаться к телефону нельзя ни при каких обстоятельствах: ни для ответа на звонок, ни для того, чтобы сделать фото или зайти в соцсети.

Таким образом владельцы заведения хотят помочь гостям больше общаться друг с другом, пишет «Европульс».

Ресторан запустил свою инициативу в начале января. По словам сотрудников, ею пользуются 90% посетителей.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)