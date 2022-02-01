Бесплатный напиток гостям без телефона

Ресторан в городе Альби (Франция) начал наливать бесплатные напитки гостям, которые продержались без телефона все время трапезы.

Чтобы получить бесплатный кофе или дижестив, посетитель должен положить свой телефон в специальную корзиночку, за которой будут наблюдать сотрудники ресторана. Прикасаться к телефону нельзя ни при каких обстоятельствах: ни для ответа на звонок, ни для того, чтобы сделать фото или зайти в соцсети.

Таким образом владельцы заведения хотят помочь гостям больше общаться друг с другом, пишет «Европульс».

Ресторан запустил свою инициативу в начале января. По словам сотрудников, ею пользуются 90% посетителей.