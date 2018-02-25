Бесполый человек впервые появился на обложке журнала

Воскресенье, 25 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бесполый человек впервые появился на обложке журнала

На обложке журнала Diva впервые в мире появился человек нейтрального пола - активист Райан Дав (Rain Dove).

Модель считает, что гендер является социальным конструктом и предпочитает использовать в отношении себя местоимение «оно». Дав уже снимали для журналов Vogue, Elle и Cosmopolitan, где оно позировало в белье как для женщин, так и для мужчин.

«Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей», - говорит Дав. Оно рассказало, что в детстве чувствовало себя уродливой девочкой. «Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я - это просто я», - объясняет модель.

Активист также посетовал, что представителям небинарных гендеров до сих пор приходится сталкиваться с непониманием как в обществе, так и в модельной сфере.

Журнал Diva специализируется на материалах для представителей ЛГБТ-сообщества.

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