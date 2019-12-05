Бесследно пропавшую модель нашли мертвой на пляже

Об этом сообщает газета Daily Mail .

24 ноября 28-летняя Холли Капрон (Holly Capron) позвонила в ночи друзьям из парка, а на следующий день пропала. В воскресенье утром, 1 декабря, ее тело нашли на общественном пляже города Бриксхем.

Со слов друзей, Капрон, у которой остался двухлетний сын, с 19 лет работала моделью. «Она была маленькой ракетой, наполненной энергией и жизненной силой. Она всегда справлялась с трудностями с улыбкой на лице», — говорит 25-летняя подруга Софи Боулаз (Sophie Bowlas).

Отмечается, что Капрон страдала психическим расстройством и ранее уже бесследно исчезала, однако через пару дней возвращалась домой.

По делу будет проведено расследование. Причины исчезновения и смерти Капрон не раскрываются. Однако представитель полиции округов Девона и Корнуолла заявил, что они не считают смерть подозрительной. Родственники покойной уже проинформированы о произошедшем.