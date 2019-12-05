Бесследно пропавшую модель нашли мертвой на пляже

Четверг, 05 Декабрь 2019 Мир Мир

Бесследно пропавшую модель нашли мертвой на пляже

Жительницу английского города Эксетер, графство Девон, нашли мертвой на пляже.

Об этом сообщает газета Daily Mail .

24 ноября 28-летняя Холли Капрон (Holly Capron) позвонила в ночи друзьям из парка, а на следующий день пропала. В воскресенье утром, 1 декабря, ее тело нашли на общественном пляже города Бриксхем.

Со слов друзей, Капрон, у которой остался двухлетний сын, с 19 лет работала моделью. «Она была маленькой ракетой, наполненной энергией и жизненной силой. Она всегда справлялась с трудностями с улыбкой на лице», — говорит 25-летняя подруга Софи Боулаз (Sophie Bowlas).

Отмечается, что Капрон страдала психическим расстройством и ранее уже бесследно исчезала, однако через пару дней возвращалась домой.

По делу будет проведено расследование. Причины исчезновения и смерти Капрон не раскрываются. Однако представитель полиции округов Девона и Корнуолла заявил, что они не считают смерть подозрительной. Родственники покойной уже проинформированы о произошедшем.

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