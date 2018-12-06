Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции

Четверг, 06 Декабрь 2018 Мир Мир

Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции

В США бездомный нашел сумку с тысячами долларов у входа в продовольственный банк и отдал ее волонтерам. 

Инцидент произошел в городе Самнер, штат Вашингтон, в августе. 32-летний Кевин Бут (Kevin Booth) пришел к заведению рано утром, до его открытия, за хлебом и обнаружил у крыльца сумку с деньгами. Как оказалось позже, в ней лежали 17 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей). Мужчина взял только банкноту в 20 долларов (1,3 тысячи рублей), чтобы проверить, настоящая ли она. Все остальное он отдал волонтеру продовольственного банка, который пришел через 20 минут. Тот предложил Буту вместе сдать сумку в полицию.

Согласно законам штата, деньги 90 дней пролежали в полицейском участке, но так и не дождались владельца. По истечении срока полицейские отдали их продовольственному банку. На эти деньги организация собирается расширить помещение.

Полиция вручила Буту почетную грамоту, а шериф Брэд Мёрикке (Brad Moericke) пожал ему руку и сказал, что далеко не каждый человек повел бы себя столь честно в подобной ситуации.

Руководство продовольственного банка также наградило бездомного несколькими подарочными картами его любимого магазина. Бут, в свою очередь, сказал, что просто не смог бы присвоить себе чужие деньги, и обрадовался, что продовольственный банк станет больше.

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