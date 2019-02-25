«Безобидное пятнышко» лишило американку носа

Как сообщает издание The Mirror, ей пришлось удалить часть носа, чтобы излечиться.

Биддл утверждает, что небольшое розовое пятно, похожее на ранку, появилось на ее лице с детства. Американка пыталась мазать его лечебными кремами и увлажнять, но пятно так и не исчезало. Дерматолог посоветовал ей наносить на ранку мазь с антибиотиком, но и это не помогло. Со временем женщина перестала обращать внимание на «безобидное пятнышко».

В 42 года Биддл, работающая школьным учителем истории, обратилась к врачу из-за мигреней. Доктор обратил внимание на пятно на носу и отправил ее к онкологу. Анализы показали, что женщина страдает от базалиомы — одной из разновидностей рака кожи. Опухоль внутри носа оказалась столь большой, что женщине пришлось удалить часть ноздри. Доктора восстановили форму носа с помощью кожи со лба, оставив на лице пациентки большие шрамы. Женщине пришлось пойти на операцию, так как в противном случае со временем опухоль могла добраться до глаза.

Биддл объяснили, что, вероятнее всего, опухоль появилась из-за того, что она слишком много времени проводила на солнцепеке и не пользовалась средством для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. «Я подрабатывала в баре на пляже и постоянно находилась на солнце. Пока я росла, мне никто не говорил о солнцезащитных средствах. Мне сказали, что опухоль росла десятилетиями, возможно, с моих 12 лет», — рассказала Биддл.

Женщина приняла решение не прятать шрамы, но сильно переживала из-за мнения окружающих. Тем не менее она решилась опубликовать снимки своего лица вскоре после операции, чтобы предупредить людей об опасности рака кожи. По словам Биддл, многие ее друзья отказались от отдыха на лежаках на пляже после того, как узнали ее историю.