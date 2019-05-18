Безос представил аппарат для доставки грузов на Луну

Об этом информирует CNBC.

«Это транспортное средство отправится на Луну», — сообщил Безос во время закрытой презентации для представителей СМИ и космической отрасли.

По его словам, Луна является хорошим местом для начала производства в космосе, потому что ее гравитация меньше, чем у Земли, пишет russian.rt.com.

В апреле глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что для отправки людей на Луну в 2024 году Соединенным Штатам необходима помощь международных партнеров.