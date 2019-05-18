Безос представил аппарат для доставки грузов на Луну

Суббота, 18 Май 2019 Мир Мир

Безос представил аппарат для доставки грузов на Луну

Глава компании Amazon Джефф Безос представил аппарат Blue Moon для доставки грузов на Луну.

Об этом информирует CNBC.

«Это транспортное средство отправится на Луну», — сообщил Безос во время закрытой презентации для представителей СМИ и космической отрасли.

По его словам, Луна является хорошим местом для начала производства в космосе, потому что ее гравитация меньше, чем у Земли, пишет russian.rt.com.

В апреле глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что для отправки людей на Луну в 2024 году Соединенным Штатам необходима помощь международных партнеров.

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