Безработица в ЕС достигла самого низкого уровня за 10 лет

Вторник, 25 Июнь 2019 Мир Мир

Безработица в ЕС достигла самого низкого уровня за 10 лет

Безработица в Евросоюзе достигла самого низкого уровня за 10 лет – 6,8%.

Об этом сообщает «Европульс» со ссылкой на статистическое агентство Eurostat.

Больше всего безработных было в 2013 году – почти 11%, пишет euromag.ru.

Самый низкий уровень безработицы оказался в Чехии (2,1%), следом идут Германия (3,2%) и Нидерланды (3,3%).

Больше всего безработных осталось в Греции – 18,5%. Впрочем, это на 9% меньше, чем в 2013 году (27,5%), когда уровень безработицы в Греции был самый высокий за последние 10 лет. При этом именно в Греции безработица сокращается быстрее, чем в других странах ЕС.

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