Безработица в США снова побила рекорд

По подсчетам ведомства, за последние две недели работы лишились порядка 10 миллионов человек.

Предыдущий рекорд по обращениям за пособиями был установлен в конце марта и продержался всего неделю. Для сравнения, в обычное время фиксируется около 300 тысяч таких обращений.

Скачок безработицы в стране произошел на фоне пандемии коронавируса. Многие малые и средние предприятия вынуждены закрываться из-за введения карантинных мер. По оценкам экспертов, число потерянных рабочих мест может составить до 10 процентов от их общего числа в частном секторе. Наиболее серьезные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес.