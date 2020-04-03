Безработица в США снова побила рекорд

Пятница, 03 Апрель 2020 Мир Мир

Безработица в США снова побила рекорд

За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда.

По подсчетам ведомства, за последние две недели работы лишились порядка 10 миллионов человек.

Предыдущий рекорд по обращениям за пособиями был установлен в конце марта и продержался всего неделю. Для сравнения, в обычное время фиксируется около 300 тысяч таких обращений.

Скачок безработицы в стране произошел на фоне пандемии коронавируса. Многие малые и средние предприятия вынуждены закрываться из-за введения карантинных мер. По оценкам экспертов, число потерянных рабочих мест может составить до 10 процентов от их общего числа в частном секторе. Наиболее серьезные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес.

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