Безработица во Франции упала до минимума с 2008 года

Пятница, 14 Февраль 2020 Мир Мир

Безработица во Франции упала до минимума с 2008 года

Безработица во Франции упала до 8,1% и достигла минимума с начала финансового кризиса в 2008 году.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE. По данным авторов статистики, число безработных во Франции (за исключением заморского департамента Майотта) составило 2,4 миллиона человек.

За последний триместр уровень безработицы во Франции упал на 0,4%, а за весь 2019 год — на 0,7%. При этом молодежи в возрасте от 15 до 24 лет работу найти стало сложнее — среди них этот показатель вырос до 20%, пишет euromag.ru.

По данным Eurostat, похожая тенденция наблюдаются в Евросоюзе. В январе средняя безработица там упала до 6,2%, что соответствуют уровню 2000 года. В Еврозоне она составила 7,4%.

Министр труда Франции Мюрьель Пенико заявила, что правительству, вероятно, удастся снизить уровень безработицы до 7% к 2022 году. Это было одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона. «Статистика показывает, что массовая безработица — это не неизбежность», — подчеркнула глава ведомства в эфире радиостанции RTL.

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