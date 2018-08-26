Безработный учитель сорвал куш и решил уйти на пенсию

Житель окраин города Перт, столицы штата Западная Австралия, признался, что поначалу не мог поверить своему счастью. «В моей жизни была черная полоса, и я чувствовал себя таким неудачником, что, даже когда совпали первые четыре номера из шести, я не думал, что выиграю много денег», — отметил он.

Но сидевшая рядом семья подтвердила, что он действительно сорвал куш в 700 тысяч австралийских долларов (около 34,7 миллиона рублей).

Австралиец добавил, что не собирался покупать лотерейный билет, считая, что раз ему не повезло в жизни, то и выиграть ничего не получится. Теперь он уверен, что деньги стали наградой за его терпение и злоключения: «Я всю жизнь проработал учителем, но в последние месяцы не мог найти себе место. Отсутствие работы и неуверенность в том, что я смогу обеспечить себя на пенсии, вгоняли меня в депрессию».

Мужчина признался, что после известия о выигрыше «он переполнился адреналином» и теперь старается успокоиться, чтобы потратить деньги разумно. Австралиец уже решил, что на работу не вернется.