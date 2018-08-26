Безработный учитель сорвал куш и решил уйти на пенсию

Воскресенье, 26 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Безработный учитель сорвал куш и решил уйти на пенсию

В Австралии безработный учитель выиграл в лотерею джекпот и решил выйти на пенсию.

Житель окраин города Перт, столицы штата Западная Австралия, признался, что поначалу не мог поверить своему счастью. «В моей жизни была черная полоса, и я чувствовал себя таким неудачником, что, даже когда совпали первые четыре номера из шести, я не думал, что выиграю много денег», — отметил он.

Но сидевшая рядом семья подтвердила, что он действительно сорвал куш в 700 тысяч австралийских долларов (около 34,7 миллиона рублей).

Австралиец добавил, что не собирался покупать лотерейный билет, считая, что раз ему не повезло в жизни, то и выиграть ничего не получится. Теперь он уверен, что деньги стали наградой за его терпение и злоключения: «Я всю жизнь проработал учителем, но в последние месяцы не мог найти себе место. Отсутствие работы и неуверенность в том, что я смогу обеспечить себя на пенсии, вгоняли меня в депрессию».

Мужчина признался, что после известия о выигрыше «он переполнился адреналином» и теперь старается успокоиться, чтобы потратить деньги разумно. Австралиец уже решил, что на работу не вернется.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международная биеннале искусств

      В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.

      Подробнее

    • Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

      Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

      Подробнее

    • В этом году испанцы пьют больше хорошего вина

      С января по март этого года испанцы выпили 89 000 000 литров вина, что всего на 0,7% больше, чем в первом триместре 2017 года.

      Подробнее

    • 11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

      60% испанцев считают, что предложение в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах лучше, чем в обычных торговых точках или интернет-магазинах.

      Подробнее

    • Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

      Какой именно механизм может быть задействован, неясно.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

      «Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

      Подробнее

    • «Теорию большого взрыва» решили закрыть

      Создатели комедийного сериала «Теория большого взрыва» объявили о его закрытии.

      Подробнее

    • Безработный учитель сорвал куш и решил уйти на пенсию

      В Австралии безработный учитель выиграл в лотерею джекпот и решил выйти на пенсию.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья