Библиотека будущего откроется в Осло

Открытие запланировано на конец марта, однако уже сейчас столичные власти делают все, чтобы привлечь внимание к новому проект, пишет euromag.ru.

Недавно в Осло состоялся детский книжный парад: около тысячи школьников промаршировали по улице Карла Юхана и перенесли из старого здания библиотеки в новое семь тысяч книг. Парад сопровождали конные всадники и оркестр, а у библиотеки юных читателей приветствовала кронпринцесса Норвегии Метте-Марит.

Конечно, семь тысяч книг – далеко не вся коллекция новой библиотеки. Когда распахнутся ее двери, читателей будут ждать более полумиллиона изданий, а еще кинотеатр, мультимедийные мастерские, игровые зоны, лаунжи и даже ресторан – теперь в библиотеку ходят не только за книгами!

При проектировании здания архитектурное бюро Lund Hagem Architects and Atelier Oslo стремилось к тому, чтобы новая библиотека смогла стать модным общественным пространством в центре норвежской столицы. Выступающая верхняя часть строения призвана привлечь внимание всех, кто оказывается в районе центрального вокзала. Войти в библиотеку можно с любой стороны, откуда бы вы ни шли. Остекленный фасад будет изменять общий вид здания в зависимости от природного и внутреннего освещения, создавая динамичный образ под стать характеру нового заведения.