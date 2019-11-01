Биеннале современного искусства пройдет в Марселе

Она продлится с 7 июня до 1 ноября.

Manifesta – единственная в мире «передвижная» биеннале: каждые два года она меняет локацию.

Биеннале появилась в начале 90-х благодаря датскому искусствоведу Хедвигу Фийену. С тех пор Manifesta проходила в разных городах Европы – от Роттердама до Санкт-Петербурга. Важное условие – город должен постоянно развиваться, быть динамичным и живым, пишет euromag.ru.

В 2020-м выбор пал на столицу Прованса Марсель.

Марсель – второй по величине город Франции и старейший в стране. С 2013 года в жизни города начался небывалый подъем – именно в 2013 году Марсель был назван

Европейской культурной столицей. Были построены новый музеи, отели, улучшена городская инфраструктура.

Символ нового, современного Марселя – Музей средиземноморских цивилизаций MUCEM, пятый по посещаемости во Франции.

Добраться до Марселя можно новым прямым рейсом из Москвы или со стыковкой в городах Европы.