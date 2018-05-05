Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

Суббота, 05 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа сделать его советником по науке.

Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию Statnews.

Он отметил, что обсуждал с главой государства разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую Гейтс намеревается пожертвовать 12 миллионов долларов. Трамп, по его словам, очень заинтересовался идеей, позвонил главе Управления по контролю за продуктами и лекарствами Скотту Готлейбу, чтобы спросить, возможна ли такая вакцина.

«Я говорю: «Может стоит назначить советника по науке?» В ответ Трамп поинтересовался, не хочу ли я им стать. Я пояснил, что это будет не лучшим использованием моего времени», - рассказал Гейтс.

Должность советника по науке с 2009 по 2017 годы занимал Джон Холдрен. После ухода администрации Барака Обамы Трамп не назначал никого на эту позицию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: праздник победы и мира

      В Лиссабоне во второй раз пройдет фестиваль «Праздник победы и мира».

      Подробнее

    • Португалия: международный кинофестиваль на Мадейре

      Концепцию Международного фестиваля кино на Мадейре навеяла природа этого гористого архипелага.

      Подробнее

    • Испания: выставка художника-иллюстратора Хоакина Ксаударо

      В Museo ABC в Мадриде открылась выставка работ знаменитого испанского художника-иллюстратора Хоакина Ксаударо.

      Подробнее

    • Испания: альпинист чудом выжил, попав под лавину в Пиренеях

      Альпинист из Уэски выжил, после того, как упал с обрыва высотой 45 метра, попав под лавину в Пиренейских горах в Арагоне.

      Подробнее

    • В Италии кот получил в наследство от хозяйки 1,5 млн евро

      После смерти животного оставшиеся средства перейдут организации по охране животных.

      Подробнее

    • Италия: страна допинга

      Больше всего положительных проб на допинге всемирное антидопинговое агентство находит у спортсменов из Италии.

      Подробнее

    • Посчитаны «русские деньги» в британских офшорах

      Российские олигархи хранят в британских офшорах в пять раз больше денег, чем в самой Великобритании, а именно 47 млрд долларов.

      Подробнее

    • Новые «Мстители» побили рекорд по кассовым сборам

      Новый фильм из Marvel стал самой кассовой картиной в истории по выручке в Северной Америке после первых выходных в прокате.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!