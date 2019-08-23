Биткоин признали собственностью

Пятница, 23 Август 2019 Мир Мир

Биткоин признали собственностью

Глава фонда Alphabit смог добиться возвращения 80 BTC после того, как их похитили хакеры и перевели на биржу Coinbase.

Об этом сообщает euromag.ru.

Это первый подобный прецедент за всю историю судебной системы. Решение было принято в рамках разбирательства о похищении 100 BTC, является промежуточным и требует ратификации.

Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья