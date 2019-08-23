Биткоин признали собственностью

Об этом сообщает euromag.ru.

Это первый подобный прецедент за всю историю судебной системы. Решение было принято в рамках разбирательства о похищении 100 BTC, является промежуточным и требует ратификации.

Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.