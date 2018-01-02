Биткоин впервые за два года стартовал с падения

За 1 января курс криптовалюты на Нью-Йоркской фондовой бирже опустился до 13 624 долларов, потеряв с 29 декабря почти пять процентов.

По данным портала CoinDesk, который считает средний курс по нескольким криптовалютным биржам, 1 января стоимость биткоина падала до 12 900 долларов.

В первый день 2017 года биткоин вырос на 3,6 процента, 1 января 2016-го он подорожал с 430 до 435 долларов, а с 31 декабря по 1 января 2015-го - подешевел с 320 долларов до 314.

Как отмечает Bloomberg, удачный старт в начале года привел к ажиотажу вокруг биткоина, за год валюта прибавила в цене 1300 процентов, неоднократно обновив исторические рекорды стоимости. Так, к 18 декабря ее курс вырос до 20 000 долларов, при этом 22 декабря биткоин потерял в цене около 20 процентов за сутки.