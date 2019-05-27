Биткоин взлетел

Понедельник, 27 Май 2019 Мир Мир

Курс биткоина достиг максимума с мая 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

На пике торгов в понедельник, 27 мая, в 04:00 стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов. Однако по состоянию на 12:40 его цена откатилась до 8,7 тысячи долларов. Капитализация биткоина составила 154,6 миллиарда долларов.

Рост показали и другие криптовалюты: Ethereum подорожала на 7,7 процента, Litecoin на 12,5 процента, XRP — 6,5 процента, Bitcoin Cash — 8,5 процента.

С ноября по декабрь 2017 года стоимость биткоина выросла с 8 тысяч долларов до 20 тысяч, однако к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. В декабре 2018 года криптовалюта установила годовой минимум, опустившись до отметки 3,2 тысячи доллара.

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