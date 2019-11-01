Битву под Аустерлицем воссоздадут в Чехии

Пятница, 01 Ноябрь 2019 Мир Мир

Битву под Аустерлицем воссоздадут в Чехии

С 29 ноября до 1 декабря в замке в Славков у Брно пройдут памятные мероприятия в честь битвы под Аустерлицем.

Решающее сражение наполеоновской армии против армий третьей антифранцузской коалиции произошло 2 декабря 1805 г.

Тогда французский император одержал победу над превосходящими силами противника, пишет euromag.ru.

Одним из самых интересных пунктов программы в замке Славков – реконструкция сражения недалеко от села Тварожна при участии девятисот солдат в исторических мундирах.

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