Битву под Аустерлицем воссоздадут в Чехии
С 29 ноября до 1 декабря в замке в Славков у Брно пройдут памятные мероприятия в честь битвы под Аустерлицем.
Решающее сражение наполеоновской армии против армий третьей антифранцузской коалиции произошло 2 декабря 1805 г.
Тогда французский император одержал победу над превосходящими силами противника, пишет euromag.ru.
Одним из самых интересных пунктов программы в замке Славков – реконструкция сражения недалеко от села Тварожна при участии девятисот солдат в исторических мундирах.