Бизнесмен отдал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

В своем сообщении он рассказал, что отдал на эти цели миллиард долларов.

Бизнесмен стал самым щедрым жертвователем как по абсолютной сумме, так и по доле от своего состояния. Причем в последнем вопросе побить его рекорд будет сложно.

По данным Forbes Real-Time, его активы на данный момент оцениваются в 3,3 миллиарда долларов. То есть Дорси избавился от почти трети своего состояния.

Это значительно больше, чем траты остальных известных меценатов. Например, Билл и Мелинда Гейтс перевели на борьбу с COVID-19 только 100 миллионов долларов, что составляет менее процента от общей стоимости их активов.

Дорси пообещал, что продолжит благотворительную деятельность и после завершения пандемии, но ее акцент сменится на темы женского здоровья, образования и безусловного базового дохода. Основатель Twitter объяснил необходимость тратить именно сейчас тем, что хочет увидеть, как его деньги действительно повлияют на мир вокруг. Он выразил надежду, что вдохновит своим примером и других людей.