Бизнесмен похудел с 130 килограммов ради Бекхэма

Для этого Пью занялся спортом (баскетболом и регби), изменил режим дня и питания, стал проходить более 15 тысяч шагов в день, избавился от избыточного веса (похудел до модельного веса с 20 стоунов, что равно около 130 килограммов), сменил имидж и прическу. Первой коллекцией, которую представил Пью, стала линейка 2015 года бренда Nathan Palmer.

В настоящее время Гвилим Пью работает в модельном агентстве AMCK Models, позирует для рекламных кампаний брендов Vans, Bud Light, Diesel. Кроме того, он сотрудничает с бывшим футболистом, моделью и предпринимателем Дэвидом Бекхэмом в одном из его проектов.