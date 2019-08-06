Блогершу обвинили в демонстрации интимных частей тела в музее

Вторник, 06 Август 2019 Мир Мир

Блогершу обвинили в демонстрации интимных частей тела в музее

Адебола Совемимо, блогер из Британии, арестована за то, что показывала интимные части тела в афинском Акрополе.

Сама Совемимо обвинения отрицает. По ее словам, во время посещения музея Акрополя в Афинах к ней подошла женщина-полицейский и начала силой направлять к выходу. Девушка подумала, что дело в ее открытом платье. Однако Совемимо обвинили в том, что она демонстрировала интимные части тела детям, пишет euromag.ru.

«Это расизм в своем самом явном проявлении», — написала Адебола.

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