BMW попрощалась с главой Mercedes-Benz

Уход на пенсию одного из ключевых топ-менеджеров мирового автопрома не прошел незаметно для ближайших конкурентов Mercedes-Benz. Так, в BMW Дитеру Цетше посвятили отдельный видеоролик.

На видео показывается последний рабочий день Цетше: экс-глава концерна прощается с коллегами, сдает свой пропуск, садится на заднее сиденье Mercedes-Benz S-класса и уезжает. Приехав домой Цетше жмет на прощание руку своему личному водителю и в конце концов остается один, пишет euromag.ru.

Спустя секунду на видео показывается открывающаяся дверь гаража, из которого за рулем BMW i8 Roadster выезжает бывший глава Mercedes-Benz. Затем на экране появляется надпись: «Спасибо, Дитер Цетше, за многие годы вдохновляющей конкуренции».