BMW попрощалась с главой Mercedes-Benz

Четверг, 23 Май 2019 Мир Мир

BMW попрощалась с главой Mercedes-Benz

Прощаясь с Daimler AG, Цетше призвал к резкому сокращению расходов, чтобы подготовить автопроизводителя к беспрецедентным потрясениям в отрасли.

Уход на пенсию одного из ключевых топ-менеджеров мирового автопрома не прошел незаметно для ближайших конкурентов Mercedes-Benz. Так, в BMW Дитеру Цетше посвятили отдельный видеоролик.

На видео показывается последний рабочий день Цетше: экс-глава концерна прощается с коллегами, сдает свой пропуск, садится на заднее сиденье Mercedes-Benz S-класса и уезжает. Приехав домой Цетше жмет на прощание руку своему личному водителю и в конце концов остается один, пишет euromag.ru.

Спустя секунду на видео показывается открывающаяся дверь гаража, из которого за рулем BMW i8 Roadster выезжает бывший глава Mercedes-Benz. Затем на экране появляется надпись: «Спасибо, Дитер Цетше, за многие годы вдохновляющей конкуренции».

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