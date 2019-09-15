BMW уйдет из Британии из-за Brexit

Об этом сообщил телеканалу BBC финансовый директор BMW Николас Петер. Работа завода в Оксфорде будет приостановлена 31 октября и 1 ноября, а так как это четверг и пятница, то вновь завод откроется только в понедельник, 4 ноября.

По словам господина Петера, такая остановка работы должна защитить компанию от возможных задержек в поставках и соответствующих логистических убытков.

Кроме того, господин Петер заявил, что BMW, скорее всего, снизит производство в Великобритании в случае «Брексита» без сделки, пишет euromag.ru.

«"Брексит" без сделки будет означать, что, скорее всего, тарифы (Всемирной торговой организации) будут введены с 1 ноября,— отметил он.— Это значит, что нам, скорее всего, придется повысить цену на продукцию, производимую в Великобритании и поставляемую на другие рынки. Повышение цены воздействует на объемы, которые вы продаете, и в конечном итоге приведет к сокращению производства в Оксфорде».