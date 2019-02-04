BMW выпустила электросамокат

Понедельник, 04 Февраль 2019 Мир Мир

BMW выпустила электросамокат

Известный немецкий автопроизводитель BMW разработал новую модель самоката на электрической тяге.

Новинка получила название X2City, и она должна появится в продаже уже 4 февраля. Цена нового электросамоката от BMW составит 2 399 евро.

Автопроизводитель приурочил выпуск X2City ко времени введения в Германии законодательства, регулирующего эксплуатацию подобного типа транспортных средств, и, как считают представители компании, введение данных норм будет способствовать спросу на новинку у населения страны.

Максимальная скорость нового электросамоката составит 20 км/ч, он сможет проехать на одном заряде около 20−30 км, что обеспечит батарея мощностью 408 Ватт, сообщает euromag.ru.

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