BMW выпустила самый черный X6

Речь идет о кроссовере, выкрашенном особой краской, которая поглощает 99,9 процента падающего на нее света. В результате получается эффект «двухмерной черноты».

Vantablack – это вещество, название которого расшифровывается как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок + черный» (vertically aligned nanotube arrays + black). Оно является самым черным из известных в мире и состоит из «растущих» на алюминиевой фольге углеродных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Они поглощают 99,965 процента попадающего на них излучения, из-за чего создается ощущение, что объект, на который нанесена такая краска, лишается своей трехмерности.

Первым среди автомобилей инновационное покрытие с vantablack «примерил» BMW X6, который дебютирует в начале сентября во Франкфурте. До этого такое покрытие применялось только в сфере авиации. Surrey NanoSystem уже запустила vantablack в свободную продажу: банка на 20 миллилитров стоит 50 долларов, сообщает euromag.ru.

Компания BMW в сотрудничестве с британской фирмой Surrey NanoSystem представят во Франкфурте X6 Vantablack VBx2. Речь идет о кроссовере, выкрашенном особой краской, которая поглощает 99,9 процента падающего на нее света. В результате получается эффект «двухмерной черноты».

Vantablack – это вещество, название которого расшифровывается как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок + черный» (vertically aligned nanotube arrays + black). Оно является самым черным из известных в мире и состоит из «растущих» на алюминиевой фольге углеродных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Они поглощают 99,965 процента попадающего на них излучения, из-за чего создается ощущение, что объект, на который нанесена такая краска, лишается своей трехмерности.

Первым среди автомобилей инновационное покрытие с vantablack «примерил» BMW X6, который дебютирует в начале сентября во Франкфурте. До этого такое покрытие применялось только в сфере авиации. Surrey NanoSystem уже запустила vantablack в свободную продажу: банка на 20 миллилитров стоит 50 долларов (около 3,3 тысячи рублей).