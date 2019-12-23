Боец MMA бросил соперника на пол и сломал ему руку

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Мир Мир

Боец MMA бросил соперника на пол и сломал ему руку

Перуанский боец смешанного стиля Милко Тукто одержал победу над американцем Сальвадоре Бесерра на турнире Combate Americas в Лиме.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Movistar Deportes.

Тукто бросил соперника на пол. Из-за неудачного приземления Бесерра сломал руку. Рефери был вынужден остановить бой и присудить победу перуанскому спортсмену.

Тукто провел два поединка в рамках вечера боев. Во втором он уступил судейским решением американцу Эрику Гонсалесу. В рамках Combate Americas 53 представители легкой весовой категории бились за чемпионский кубок и приз в 100 тысяч долларов. В финальном поединке Гонсалес уступил перуанцу Умберто Банденай.

Без учета кубковых боев в активе Тукто четыре победы в профессиональном MMA при единственном поражении. В любительском спорте он также провел пять боев, одержав четыре победы и потерпев одно поражение.

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