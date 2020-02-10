Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за 5 часов из-за шторма

Понедельник, 10 Февраль 2020 Мир Мир

Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за 5 часов из-за шторма

Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.

Самолет должен был долететь до британской столицы за 6 часов 13 минут. Однако из-за надвигавшегося на Европу со стороны Атлантики урагана Сиара лайнер развил небывалую для себя скорость 1328 км/ч, преодолев скорость звука.

В результате, по данным Flightradar24, самолет приземлился в Лондоне уже через 4 часа 56 минут после вылета. Пассажиры лайнера британской авиакомпании сэкономили таким образом примерно 1 час 20 минут своего времени.

А вот пассажирам, летевшим в субботу в обратном направлении, повезло гораздо меньше. По данным сайта, время их полетов затянулось — приблизительно до 7,5 часа, пишет euromag.ru.

Отметим, что воскресный рейс BA из Нью-Йорка в Лондон был вовсе отменен, как и десятки других рейсов в аэропортах Европы, которые оказались в зоне прохождения ураганов Сиара и Сабина. Так, например, аэропорт Франкфурта отменил около 100 рейсов, запланированных на сегодня, а амстердамский Схипхол перенес или отменил вовсе около 120 рейсов.

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