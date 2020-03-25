Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, такой внутридневной рост состояния из-за изменения ситуации на рынках является абсолютным историческим рекордом. Однако даже несмотря на заработанные 11,3 миллиарда, совокупный капитал Арно все равно остается на десятки миллиардов долларов ниже уровня, который был до нового экономического кризиса.

Как пишет агентство, богатейший человек Европы сильнее других миллиардеров пострадал от падения рынков на фоне ситуации с коронавирусом и низких цен на нефть. Еще летом 2019 года он стал третьим человеком в истории, чье личное состояние превысило 100 миллиардов долларов. Однако в феврале 2020 года Арно выбыл из списка ультрабогачей. По состоянию на 25 марта его капитал оценивается в 70 миллиардов.

Накануне американский индекс Dow Jones подскочил на 11 процентов, показав сильнейший внутридневной рост с 1933 года. Другой американский индекс — S&P 500 — продемонстрировал самую сильную позитивную динамику с 2008 года. Рост был связан с ожиданиями новых мер правительства США по поддержке экономики. Европейские рынки накануне также закрылись в большом плюсе. Панъевропейский индекс Euro Stoxx 600 показал сильнейший за день рост с 2008 года.